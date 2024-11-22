أسامة دياب



قام سمو الشيخ ناصر المحمد بزيارة إلى سفير سلطنة عمان لدى البلاد د.صالح الخروصي، وذلك للتهنئة بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين للعيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة. وكان في استقبال سموه السفير العماني وأركان السفارة، حيث أبدى السفير اعتزازه بهذه الزيارة الكريمة والمبادرة التي تعكس حجم العلاقات الثنائية، وما تحظى به من رعاية القيادة السامية الكريمة في البلدين الشقيقين.



هذا، وأهدى السفير العماني سمو الشيخ ناصر المحمد مجسما لقصر بيبي مريم، وهو معلم أثري عماني بارز في ولاية قلهات، تم ضمه إلى قائمة التراث العالمي برعاية «اليونسكو».