أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر السفير خالد المغامس حرص الجمعية على تطوير أداء الموظفين من حيث التدريب وإعداد الكوادر المؤهلة ووضع الخطط اللازمة لإدراجها ضمن خطط التطوير المستقبلية وبناء القدرات. وأشار المغامس في تصريح صحافي عقب لقائه موظفي ومتطوعي الجمعية إلى أهمية التواصل بين أعضاء مجلس الإدارة والموظفين ضمن سياسة الباب المفتوح، وذلك ليكون الموظف شريكا أساسيا في صناعة القرارات الخاصة بالجمعية. وأضاف أن «الهلال الأحمر الكويتي» علامة بارزة في ساحات العطاء الإنساني بفضل تحركاتها الميدانية السريعة في المناطق المختلفة وذلك في إطار واجبها الإنساني الذي يعبر عنه الموقف الرسمي للكويت. وأفاد بأن الجمعية ستواصل عطاءها لخدمة العمل الإنساني وتسعى الى التطور المستمر لتحقيق التميز والريادة على كافة المستويات، مشيدا بجهود المؤسسين الأوائل في الهلال الأحمر الكويتي منذ عام 1966 والاستمرار على هذا النهج.



وذكر المغامس أن الجمعية تواصل العمل والمثابرة لتتبوأ مكانة متقدمة تؤدي من خلالها دور «الديبلوماسية الإنسانية» كمنظومة تضاف إلى القوة الناعمة لدولة الكويت وترفع من سمعتها.



وقال إن لجمعية الهلال الأحمر الكويتي بصمات واضحة ومتميزة فيما تقدمه من جهود إنسانية للمتضررين جراء الكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان بدعم من القيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، والحكومة والشعب الكويتي.