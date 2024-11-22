اسفرت حملات موسعة لقطاعات وزارة الداخلية عن تحرير 840 مخالفة مرورية وضبط 15 مخالفا إلى جانب ضبط شاب عرض حياة الآخرين للخطر عبر الاستهتار بمركبة.



وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية: تطبيقا وتنفيذا لتعليمات وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، واستمرارا للانتشار الأمني في جميع محافظات البلاد، تم تحرير 840 مخالفة مرورية، وضبط 5 أشخاص مخالفين لقانون الإقامة والعمل، وشخصين تغيب، وشخصين آخرين مطلوبين صادرة بحقهما أوامر إلقاء قبض، و4 أشخاص بحالة غير طبيعية، وشخص حيازة مواد يشتبه في أنها مخدرة، وشخص آخر حيازة مواد يشتبه في أنها مسكرة، و4 مركبات مطلوبة على ذمة قضايا، بالإضافة إلى حجز 4 مركبات أخرى مخالفة مروريا.



جاء ذلك في حملة أمنية موسعة قامت بها القطاعات الميدانية ممثلة في قطاع شؤون المرور والعمليات، وقطاع شؤون الأمن العام، وقطاع شؤون الأمن الخاص في منطقتي المهبولة والفحيحيل فجر الخميس.



وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الحملات تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والنظام في جميع مناطق البلاد، مع التشديد على استمرارها في تنفيذ خطتها لضبط المخالفين والمطلوبين بهدف ضمان تحقيق الأمن العام. وأضافت وزارة الداخلية: نفذت دوريات إسناد الأحمدي حملات أمنية في مختلف مناطق مديرية أمن الأحمدي، وأسفرت عن ضبط 10 أشخاص بتهم التغيب وانتهاء الإقامة، بالإضافة إلى حجز مركبة تستخدم في عمليات الاستهتار وتعريض حياة الآخرين للخطر وإحالة قائد المركبة إلى نظارة المرور، كما تم ضبط مركبات مطلوبة لقضايا و9 مركبات مطلوبة حجز قضائي، إلى جانب القبض على شخص مطلوب لتنفيذ حكم جنائي بالحبس لمدة 6 أشهر، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص. ‏‎