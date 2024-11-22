أعلنت البلدية عن إصدارها 1572 ترخيصا مؤقتا لإقامة المخيمات الربيعية مع بداية الموسم الربيعي منتصف نوفمبر الجاري شمال البلاد وجنوبها.



وقال مدير إدارة العلاقات العامة المتحدث الرسمي للبلدية محمد سندان المطيري في تصريح لـ«كونا» إن عدد تراخيص المخيمات الصادرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي بلغ 1315 رخصة، فيما بلغ 257 رخصة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل».



وأوضح سندان أن آلية حجز موقع وترخيص إقامة المخيم التي وضعتها إدارة مركز نظم المعلومات تسير بشكل سلس عبر الرابط الخاص للحجز:



https://camp.baladia.gov.kw، مؤكدا أن البلدية لم تواجه أي مشاكل تقنية في الحجوزات أو الدفع الإلكتروني للرسوم والتأمين.



وأفاد في الوقت ذاته، بأن الفرق الرقابية في البلدية قامت برصد وإزالة 175 مخيما مخالفا أقيم قبل فترة التخييم الرسمية شمال البلاد وجنوبها.