حنان عبدالمعبود



كشف مدير إدارة تفتيش محافظة العاصمة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية علي الكندري عن إغلاق 18 منشأة غذائية وتحرير 50 محضر ضبط مخالفة متنوعة، مبينا أن هذه المخالفات جاءت لعدد من الجولات التفتيشية بالمنطقة.



وأوضح الكندري في تصريح له أن الإغلاقات جاءت لارتكاب عدد من المخالفات التي تستوجب ذلك، ومنها بيع مواد غذائية مغشوشة، وعرض مواد غذائية أمام المنشأة الغذائية، بالإضافة إلى عدم الالتزام بقواعد واشتراطات النظافة العامة أثناء العمل، وكذلك فتح منشأة غذائية دون الحصول على ترخيص صحي صادر من الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وتداول الأغذية مع عدم توافر الاشتراطات الصحية.



وأكد أن الهيئة العامة للغذاء والتغذية حريصة على سلامة المستهلك ووصول غذاء آمن له، ولهذا فإن الجولات التفتيشية مستمرة على مدار اليوم، مشددا في الوقت نفسه على محاسبة كل من تسول له نفسه التلاعب بالأغذية وصحة المستهلكين.