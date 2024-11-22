محمد الجلاهمة



أسعف وافد في العقد الثالث إلى مستشفى العدان وتم وضعه تحت الحراسة وأخذ عينة للوقوف على المادة التي اعتاد تعاطيها وكانت سببا في إصابته بـ«تشنج وإغماء».



وقال مصدر أمني ان وافدة من مواليد 1967 تواصلت مع عمليات وزارة الداخلية وأبلغت عن ان ابنها اعتاد تعاطي المخدرات وفشلت كل محاولات إعادته إلى الطريق الصحيح. وأضاف المصدر: على الفور تم إرسال دورية أمن وسيارة إسعاف ليتم نقله إلى العلاج نظرا لكونه في حالة تشنج وفقدان للوعي، فيما أكدت الأم انها لا تعرف المادة او المواد المخدرة التي اعتاد الابن تعاطيها وتفقده الوعي دوريا.