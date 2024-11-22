مبارك التنيب



تعاملت قوة الإطفاء العام خلال الساعات القليلة الماضية مع حريقين، الأول أتلف أجزاء من شاحنة معدات ثقيلة، والثاني أتلف محتويات منجرة. وقالت قوة الاطفاء العام ان فرق إطفاء مركزي الشويخ الصناعي والشهيد سيطرت صباح أمس على حريق منجرة في منطقة الشويخ الصناعية دون وقوع اي إصابات تذكر. واضافت ان فرق إطفاء مركز البيرق تعاملت أمس مع حريق شاحنة معدات ثقيلة محملة برافعة على طريق الدائري السابع، حيث باشرت الفرق بمكافحة الحريق والسيطرة عليه دون وقوع اي إصابات تذكر.



من جهة اخرى، تعامل رجال قوة الاطفاء عصر أمس مع حريق اندلع بعدد من المحلات في مزارع العبدلي.



وقال مصدر في قوة الاطفاء إن عدة مراكز توجهت للتعامل الحريق الذي امتد وطال إحدى المركبات، وتم إخماد الحريق من قبل رجال الإطفاء، فيما تواجد في الموقع رجال الإسعاف ورجال الداخلية.