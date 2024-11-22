مبارك التنيب



تقدم وافد إلى مخفر شرطة السالمية ببلاغ اتهم فيه مواطنا بسرقة معدات وأثاث بمبلغ 8450 دينارا من مقر شركة، فيما خلصت تحريات المباحث إلى ان الادعاء لا يمكن التحقيق فيه، وأن المدعي والمدعى عليه بينهما قضايا.



وقال مصدر أمني ان وافدا من مواليد 1983 ابلغ مخفر السالمية ان شخصا سرق معدات وأثاثا من شركة، متهما مواطنا من مواليد 1973 بارتكاب واقعة السرقة وخيانة الأمانة.



وأضاف المصدر: تم استدعاء المدعى عليه الذي أنكر التهمة، مؤكدا ان بينه وبين المدعي قضايا بسبب شراكة كانت قائمة حتى فترة قريبة، وبالفعل تأكد لرجال المباحث وجود قضايا.