أكد محافظ مبارك الكبير الشيخ صباح بدر السالم حرص الكويت واهتمامها بصحة أطفالها لخلق جيل خال من الأمراض وسليم عقليا وجسديا ونفسيا، وذلك بتوفير جميع الأدوية والتطعيمات والفحوصات والخدمات الطبية والمتابعة مع ذويهم لصحة أفضل.



جاء ذلك في تصريح لمحافظ مبارك الكبير على هامش رعايته وحضوره المعرض الخاص بيوم الطفل العالمي الذي أقيم في مركز مبارك الكبير الغربي الصحي صباح أمس بحضور مدير المنطقة الصحية د.وليد البصيري ورئيس الرعاية الأولية د.باسمة القلاف ورئيس المركز د.مريم القطان ومجموعة من الطواقم الطبية والتمريضية والمواطنين.



وأكد أن محافظة مبارك الكبير تحرص على دعم الفعاليات التي تهدف إلى توعية المجتمع والاهتمام بالطفل ورعايته، مشيدا بجهود وزارة الصحة ممثلة في إدارة منطقة مبارك الكبير الصحية، متمنيا لهم التوفيق لما فيه خدمة وطننا الكويت، كما ثمّن على جهودهم لمواجهة الأمراض والتصدي لها بما هو جديد من أبحاث متطورة في عالم الطب، متمنيا السلامة للجميع.