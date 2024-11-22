اختتم مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية أمس برنامجه التدريبي «الترجمة الصحفية» بمشاركة عدد من منتسبي وكالات الأنباء الكويتية «كونا» والسعودية «واس» والقطرية «قنا» والهيئة العامة للشباب.



وأكدت مقدمة البرنامج التدريبي مدير التحرير في وكالة «كونا» شروق صادقي أهمية هذا النوع من البرامج التدريبية في تعزيز مهارات الترجمة الصحافية.



وقالت صادقي لـ «كونا» إن الترجمة الدقيقة من اللغة العربية إلى الإنجليزية تؤدي دورا كبيرا في إيصال رسائل الجهات الرسمية بالدولة والقوانين والتوجيهات الجديدة بوضوح إلى الجمهور غير الناطق باللغة العربية سواء كانوا مقيمين داخل الدولة أو متابعين من الخارج.



وأضافت أن الترجمة الصحافية تنطوي على أهمية كبيرة في تسليط الضوء على إنجازات الدولة ومشاريعها التنموية للدول الأخرى، علاوة على أن مصداقية المترجم ودقته في نقل الرسائل هما من أهم ركائز نجاح الترجمة الصحافية.



وتناول البرنامج التدريبي الذي انطلق يوم الأحد الماضي الترجمة من اللغة العربية إلى الإنجليزية وأنواع الترجمة وأهمية مصداقية المترجم. وتطرق البرنامج الذي اعتمد المنهجين النظري والعملي، إلى أهمية الترجمة وأساسياتها والأخطاء الشائعة في الترجمة، علاوة على أهداف الترجمة من العربية إلى الإنجليزية والجمهور المستهدف.



ويعتبر مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية الذي أسس في ديسمبر 1995، من أهم مراكز التدريب الإعلامية، وقدم مئات برامج التدريب في مجالات إعلامية مختلفة.