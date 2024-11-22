الرفاعي: الكويت ضمن أعلى 10 دول في نسبة الإصابة بمرض السكري



وقّع معهد دسمان للسكري، والذي أسسته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، اتفاقية شراكة مع بنك الخليج وشركة سافكس لتنظيم الفعاليات الرياضية، ليصبح شريكا رسميا للتوعية الصحية في النسخة العاشرة من ماراثون بنك الخليج 642، الماراثون الوحيد في الكويت المصنف عالميا، والذي تنطلق فعالياته يوم 30 نوفمبر الجاري من سوق شرق بمشاركة آلاف الرياضيين والهواة.



ويقوم معهد دسمان للسكري، بدور مميز في مجال مكافحة مرض السكري في الكويت من خلال الأبحاث المتقدمة والوقاية المتكاملة والتدريب والتعليم، مما يجعله شريكا أساسيا في تحقيق أهداف الماراثون الرامية إلى تغيير النهج وأسلوب الحياة، لتكون ممارسة الرياضة والمشي عادة وجزءا أساسيا من الحياة اليومية في مواجهة ارتفاع نسب الإصابة بأمراض السكر والسمنة والقلب التي باتت تمثل خطر على المجتمع.



وعقب توقيع اتفاقية الشراكة، أكدت رئيسة التسويق في بنك الخليج نجلاء العيسى على الدور المميز الذي تلعبه الرياضة في مواجهة مرض السكري كأحد التحديات الصحية الكبرى في الكويت، مشيرة إلى أن الشراكة مع معهد دسمان للسكري تمثل خطوة مهمة في تثقيف المجتمع وتعزيز الإجراءات الوقائية، لاسيما مع الارتفاع الكبير في نسب المصابين بمرض السكري، مما يستدعي تعزيز نمط النشاط البدني بشكل أكبر من أي وقت مضى.



وأضافت العيسى: ماراثون بنك الخليج 642 بات أكثر من مجرد سباق، إنه منصة للتغيير الإيجابي داخل المجتمع من مختلف الفئات والأعمار، ومع وصوله إلى النسخة العاشرة، نجدد التزامنا بتمكين المجتمع نحو مستقبل صحي أفضل، مشيرة إلى أن الماراثون يعزز جهود الدولة في مواجهة انتشار السكري ويدعم النشاط الرياضي.



من جانبه، قال مدير عام معهد دسمان للسكري بالتكليف د.فيصل الرفاعي: فخورون بكوننا شريكا رسميا للتوعية الصحية في ماراثون بنك الخليج 642، مما يعكس التزامنا بتثقيف الجمهور حول الوقاية من مرض السكري وأهمية النشاط البدني، مشيرا إلى أن الكويت مصنفة ضمن أعلى 10 دول بالعالم في نسبة الإصابة بالسكري و20% من السكان مصابون بالمرض.



وأضاف الرفاعي: من خلال هذه الشراكة سنعمل معا على تعزيز ثقافة الصحة والعافية في الكويت، ونتطلع إلى انضمام الأسر والرياضيين وأفراد المجتمع إلينا لتحقيق هذا الهدف.



بدوره، أعرب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «سافكس» أحمد الماجد، عن سعادته بهذه الشراكة، قائلا: وجود معهد دسمان للسكري كشريك للتوعية الصحية يعزز من تأثير الماراثون، فمن خلال خبرتهم نحن نخلق تجربة تجمع بين اللياقة البدنية والتعليم الصحي، مما يحفز المشاركين على إحداث تغييرات دائمة في أسلوب حياتهم.



وتابع الماجد: نسعى بالتعاون مع بنك الخليج وجميع الشركاء والرعاة إلى مساعدة جميع الفئات على ممارسة الرياضة وتغيير نمط حياة المجتمع ليكون أكثر صحة.



واختتم ممثلو الجهات الثلاثة تصريحاتهم بتجديد الدعوة لكل فئات المجتمع للمشاركة في ماراثون بنك الخليج 642 من خلال الرابط التالي: https://www.gulfbank642marathon.com/