تمريض المرأة للرجل



هل يجوز تمريض المرأة للرجال في بلد غير مسلم للحاجة؟



٭ إذا كان للضرورة فلا بأس، والله أعلم.



لدي شامة



لدي في أعلى الأنف شامة وأريد إزالتها، فما الحكم؟



٭ لا بأس.



الصبغ بالسواد



هل يجوز لي صبغ لحيتي باللون الأسود ولو كانت الحناء سوداء؟



٭ لا توجد حنة سوداء، أما غير الحنة فالأصل أن يبتعد المسلم عن الصبغ بالسواد.



الجيلي



هل يجوز أكل الجيلاتين البقري الموجود في الجيلي إذا علم أن البقر ليس مذبوحا ذبحا إسلاميا؟



٭ نعم يجوز.



إرسال الزكاة



هل يجوز أن أرسل زكاة مالي إلى أقاربي وأقارب زوجتي الفقراء وأنا أعيش في بلد آخر؟



٭ يجوز، بل يستحب هذا لأن فيه زكاة وصلة رحم، فهذا أفضل.



بيع الراتب



هل يجوز بيع الراتب الحالي أو التقاعدي بنسبة معينة على التأمينات الاجتماعية وعلى أن يعود المبلغ الى التأمينات بزيادة 2% من نسبة البيعة الأصلية؟



٭ لا يجوز بيع الراتب وهو من القمار. هذا، والله أعلم.



الدعاء الجماعي



ما حكم الدعاء الجماعي مثلا بعد الدرس يدعو الإمام ويرفع يديه والناس يرفعون أيديهم ويقولون آمين؟



٭ لا بأس به ولا داعي لأن يتخذ عادة.



كلمة آمين



لماذا نقول في صلاتنا كلمة «آمين» بعد الانتهاء من قراءة سورة الفاتحة؟



٭ نقول «آمين» اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قال (ولا الضالين) فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين»، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فنقول هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واستجابة لأمره بعد قول الإمام (ولا الضالين).