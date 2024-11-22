الخراز: الشريعة حاربت الشائعات وأعطت الحاكم حق النظر في إنزال العقوبة المناسبة

الكوس: من يروج الشائعات سماهم القرآن الكريم المرجفين وفاعل ذلك يستحق التعزير

الغانم: منشئو الشائعات أعداء متخفون ومروجوها سفهاء وسماعون نقالون للباطل

الكندري: تخلق مفاهيم سلبية وتعمل على زعزعة الأمن وتؤثر في استقرار المجتمع وكيانه



توعد الله عز وجل من يروج الشائعات ويطلق الاتهامات ظلما وزورا وبهتانا بالعقاب الأليم، بل انه ليصل في بعض الحالات وبشروط معينة إلى أن يكون «قذفا» يستحق عليه فاعله عقوبة معينة، بالإضافة إلى عدم قبول شهادته طوال عمره، كما جاء في القرآن الكريم.



ولأهمية هذا الموضوع نتعرف من أهل الاختصاص.



يؤكد د.خالد الخراز ان ترويج الشائعات والأخبار الباطلة والأكاذيب من أمراض القلوب المدمرة التي ابتليت بها المجتمعات في وقتنا الحالي لوجود عوامل تساعد على سرعة انتشارها مثل مواقع التواصل الاجتماعي، مما يهدد أمن المجتمع والناس، حيث ان نشر الشائعات في المجتمع فتنة وفساد في الأرض نهى عنهما الإسلام. فالكذب محظور في جملته، والصدق واجب شرعا على كل مسلم، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتحدث المرء بكل ما سمع، فإن من يتحدث بكل ما سمع سيقع في الكذب وترويج الباطل لأنه يحدِّث بكل ما سمع دون تثبت أو تحقق. وعن علاج الشائعات، قال د.الخراز: ان يكون بوأدها في مهدها قبل ان تتفاقم والامتناع عن إذاعتها، وحتى مع التثبت من صحة شائعة ما فإن ذلك لا يعني المسارعة في نشرها والإرجاف بها وإذاعتها وإنشائها، كما نهت الشريعة الإسلامية عن إذاعة الشائعات والإرجاف في الأرض ونهى الله عز وجل عن سماعها، فقال: (ومن الذين هادوا سمّاعون للكذب)، فيجب على المسلم حسن الظن بالنفس وبالغير والتحقق وعدم تلقي الشائعة وتناقلها وعدم الخوض فيما ليس للإنسان به علم ولم يقم عليه دليل وعدم التساهل في الشائعة واعتبارها أمرا هينا وهي عند الله عظيمة لما فيها من الوقوع في أعراض الناس وإثارة الفتن والإرجاف في الأرض.



وأضاف: قال الله عز وجل: (وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا) (النساء: 83).



وقال ابن كثير، رحمه الله: قوله تعالى في الآية السابقة: إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة.



مؤكدا ان الشريعة حاربت الشائعات وأعطت الحاكم حق النظر في إنزال العقوبة المناسبة على مروجيها، انطلاقا من قوله تعالى: (لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثُقفوا أُخذوا وقُتِّلوا تقتيلا سُنَّة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسُنَّة الله تبديلا).



وضرب مثلا من التاريخ الإسلامي، حيث يحدثنا التاريخ عن حرب الشائعات، عندما زعم المشركون في غزوة أُحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قُتل، مما أثر في نفسية الصحابة تأثيرا صعبا حتى تجلى لهم الأمر، أن هذا خبر غير صحيح فعادت إليهم سعادتهم واستعادوا رباطة جأشهم، وغيرها من الشائعات مثل شائعة قتل الخليفة عثمان بن عفان، وشائعة الإفك، وشائعة قول الإمام البخاري بخلق القرآن وانصراف الناس عنه.



وزاد: وقد حذّر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الانزلاق في نشر الأخبار حين سماعها. روى الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين منها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرقين».



وقال الله عز وجل: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون).



المرجفون



أكد د.أحمد الكوس أن الشائعة هي أخطر شيء يفت في المجتمع ويعصر القلب ويدخل الحزن في القلوب؛ لأنه خبر كاذب يفكك المجتمع. وقال: من خطر الشائعات ومطلقيها سماهم القرآن الكريم بالمرجفين (لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أُخذوا وقتلوا تقتيلا - الأحزاب: 60-61) والإرجاف في اللغة هو الاضطراب الشديد، ويطلق كذلك على بث الأخبار السيئة، وذكر الفتن بسببها يحدث الاضطراب بين الناس والإضرار بهم، وفاعل ذلك يستحق التعزير، والمرجفون هم مروجو الشائعات بلغة العصر، كذلك أمر الشرع بالتأكد من الكلام وما يترتب عليه من مفاسد قبل ترويجه ونشره في المجتمع، فقد قال الله عزّ وجلّ (ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين - الحجرات: 6) كما جعل القرآن الكريم نقل الكلام من دون تثبت من شأن المنافقين (وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا - النساء: 83) والآية تؤكد إنكار من ينقل الأخبار قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها.



تأثير سيئ



يقول الداعية صالح الغانم ان الشائعة هي بث الأخبار الكاذبة في المواقف العصيبة ذات التأثير السيئ الذي يفت عضد الناس، ومنشئو الشائعات أعداء متخفون ومروجوها سفهاء وسماعون نقالون للباطل، وقد ذم الله تعالى كلا من قائلها وناقلها، قال تعالى: (سماعون للكذب)، وقال تعالى: (وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم - النساء: 83)، وقال صلى الله عليه وسلم «بئس مطية الرجل: زعموا» أي أن الرجل الذي ينقل الأخبار لمجرد أن الناس قالوها بلا تثبت منه فهو مخطئ بل قد يقوده ذلك الى ان يكون كاذبا كما جاء في الأثر: «كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع».



وطالب الغانم كل مسلم بأن يحفظ لسانه لئلا يضر بالمسلمين، وعليه كذلك ألا يكون عونا للأعداء، لأن المستفيد الأكبر من ترويج الشائعات هم الأعداء.



خطر عظيم



ويوضح خطورة الشائعات في المجتمع أستاذ الاجتماع والانثروبولوجيا مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية وعميد كلية العلوم الاجتماعية السابق - جامعة الكويت د.يعقوب الكندري فيقول: الشائعات آفة اجتماعية تجب مواجهتها والحد من انتشارها، حيث تتضمن اخبارا كاذبة يبثها شخص او عدة اشخاص وتنتشر في المجتمع بسرعة لتشكل خطرا على كيانه في معظم الأحيان، مشيرا الى ان الشائعات نوعان: الأول، الشائعات الدائمة طويلة المدى، أي تنتشر بشكل كبير وتهدد أمن المجتمع واستقراره وتستهدف كل فئات المجتمع بلا استثناء، والنوع الثاني هو الشائعات التي تستهدف فئة بعينها او مجتمعا معينا وتكون شائعات مؤقتة تنتشر بشكل بسيط وتنتهي بسرعة دون اثر واضح. ولفت د.الكندري الى ان هناك شائعات متعمدة تصدر احيانا من جهات القرار لقياس الرأي العام تجاه قرار معين، وشائعات غير مقصودة من خلال كلمات تصدر عن اشخاص بغير قصد ويتناقلها الآخرون بطريقة مختلفة، وكلما زادت رقعتها الجغرافية انحرفت عن مقاصدها الحقيقية، لافتا الى ان للشائعات ابعادا سياسية واجتماعية واقتصادية ودينية تؤثر في المجتمع، واستقراره وكيانه وتسهم في خلق مفاهيم سلبية مثل الفئوية والمذهبية وزعزعة الامن.



وشدد د.الكندري على ضرورة التصدي للشائعات من قبل الاجهزة الامنية والاعلامية من خلال الشفافية والسرعة في بث الاخبار الصحيحة، لافتا الى ان التكنولوجيا الحديثة ساهمت في سرعة انتشار الشائعات، لذا يجب مواجهتها بسرعة تضاهي سرعة انتشارها بشفافية ودقة حتى تسقط الشائعة وتموت، كما لا يقتصر خطر الشائعة على الجانب الاجتماعي بل يمتد خطرها ليشكل خطرا امنيا وهو ما تلحظه القوانين والدساتير متضمنة عقوبات ضد مطلقي الشائعات ما من شأنه تحصين المجتمع من هذه الآفة.