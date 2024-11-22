عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها» (رواه البخاري).



يستفاد من الحديث: الحث على صلة الرحم وبيان عظم من يحرص على صلة رحمه، وليس مجرد مكافأة من يصله، وهذا من باب الحث على مكارم الاخلاق، وانه ليس الانسان الكامل في صلة الرحم والاحسان الى الاقارب هو الشخص الذي يقابل الاحسان بالاحسان، بل الواصل حقيقة الكامل في صلة الرحم هو الذي اذا قطعت رحمه وصلها حتى لو اساؤوا اليه، ثم قابل الإساءة بالاحسان اليهم، فهذا هو الواصل حقا.