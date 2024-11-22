

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أسماء عملائه الفائزين في السحب الأسبوعي الثالث، عن أرصدة العملاء خلال شهر أكتوبر، وذلك ضمن حملة سحوبات حساب الدروازة لعام 2024 التي تتميز بأعلى عدد رابحين طوال العام. وتم إجراء السحب بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي البنك، حيث حصل كلا من: خليفة عبدالله محمد المريخي، عبدالمحسن حيدر عباس يتيم، محمد عاطف محمد عبدالله، شيخة خالد محمد الهولي، عبدالله فهيد حمد العجمي على جائزة بقيمة 1000 دينار لكل منهم.



بينما حصل كل من عيسى محمد محمود علي، عبدالله محمد عجران الزعبي، عواد أحمد خلف الشمري، أحمد محمد إسماعيل محمد، عبدالله عارف أحمد الطاهر، فخرية بردان جحيل وادي، محمد مصطفى أحمد عبدالحليم على جائزة بقيمة 500 دينار لكل منهم.



ويعد «الدروازة» حساب توفير مبنيا على أساس الوكالة بالاستثمار، وأطلقه KIB ضمن باقة منتجاته المصرفية المخصصة للأفراد، وهو الأقوى من نوعه من حيث العائد السنوي المتوقع بنسبة تصل لغاية 2% كل شهر، والتي يحصل العميل عليها لأول ثلاثة أشهر من فتح الحساب، ويتوقع وصولها لغاية 1% بعد انقضاء الأشهر الثلاثة الأولى، علما بأن العوائد تودع تلقائيا في حساب العميل خلال اليوم الأول من بداية كل شهر.



وإضافة إلى كونه حساب توفير، يتطلب دخول السحوبات الأسبوعية والشهرية والسحب السنوي توافر 100 دينار في الحساب، حيث يحصل العميل على فرصة واحدة لدخول السحوبات مقابل كل 1 دينار يبقى في الحساب طوال شهر كامل، وذلك حسب الرصيد الأدنى للشهر الذي يسبق السحب، بينما يتم احتساب فرصة واحدة للمشاركة في السحب السنوي مقابل كل 1 دينار يبقى لشهرين لكاملين، وذلك حسب الرصيد الأدنى للشهرين السابقين للسحب، حيث تطبق الشروط والأحكام.