أعلنت شركة المدفوعات الرقمية العالمية «Visa»، عن عودة مبادرتها العالمية (She›s Next) إلى الكويت، وذلك بالشراكة مع بنك الكويت الوطني «NBK»، حيث تهدف المبادرة إلى دعم رائدات الأعمال في تمويل وإدارة مشاريعهن الصغيرة ومواصلة رحلة النمو والتوسع.



ويأتي تنظيم النسخة الثانية من مبادرة (She›s Next) عقب نجاح نسخة العام الماضي، حيث يسعى برنامج المبادرة لتسليط الضوء على النساء اللواتي يرغبن بالحصول على الدعم في التمويل والإدارة والتغلب على التحديات، لتوسعة نطاق أعمالهن الصغيرة في الكويت.



وخلال الفترة من 12 نوفمبر إلى 19 ديسمبر المقبل، يمكن لرائدات الأعمال من جميع الصناعات والقطاعات في الكويت التقدم بطلب المشاركة في مبادرة (She›s Next)، عبر استكمال النموذج المتاح على موقع (www.Visa.com)، وفي 20 يناير 2025، سيتم الإعلان عن المتأهلات الخمس للنهائيات، فيما سيتم الإعلان عن الفائزات في 19 فبراير 2025.



وستقوم لجنة تحكيم خاصة باختيار الفائزات من خلال تقييم أعمال المشاركات بناء على معايير محددة تشمل، السرد المؤثر لقصة الريادة بالأعمال، وقوة معايير الأعمال، والحضور المؤثر على الإنترنت، وحل المشكلات المؤثرة على مستوى العمل، فضلا عن معايير أخرى.



وستحصل رائدة الأعمال الفائزة على برامج تدريبية في مجالات متخصصة، بالإضافة إلى منحة قدرها 25 ألف دولار، في حين ستحصل الفائزة بالمركز الثاني على منحة قدرها 15 ألف دولار، وسيتم اختيار فائزة أخرى بناء على التصويت للحصول على منحة قدرها 10 آلاف دولار.



ومن جهة أخرى، ستحصل جميع المشاركات على فرص تدريبية عبر الإنترنت، مع تمكينهن من الوصول إلى موارد نادي (She›s Next)، مثل برنامج المهارات العملية للأعمال، والانضمام إلى شبكة رائدات الأعمال، وفي هذا العام ستقدم مبادرة (She›s Next) قسما جديدا للتوجيه والإرشاد في الكويت، بقيادة السفيرة والمرشدة ومنشئة المحتوى دلال الدوب.



وعلى صعيد متصل، كشف بنك الكويت الوطني عن أن رائدات الأعمال اللاتي يتقدمن بطلب للحصول على إحدى بطاقات Visa للشركات التجارية من البنك بالفترة بين 12 نوفمبر و19 ديسمبر 2024، سيتمكن من المشاركة بسحب للحصول على فرصة للفوز بمبلغ 10 آلاف دولار، حيث سيقام السحب في 4 فبراير 2025، وسيتم الإعلان عن الفائزة في 19 فبراير 2025.



وتعليقا على إطلاق النسخة الثانية من البرنامج، قالت مساعد مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني غدير العوضي: «عقب ردود الفعل الإيجابية والنجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من مبادرتنا في العام الماضي، والتي جذبت 112 مشاركة، نحن سعداء الآن في الوطني بتجديد شراكتنا مع Visa مرة أخرى لإطلاق هذه المبادرة».



وأضافت: «إلى جانب برامج التدريب والمنح المخصصة للفائزات في نسخة هذا العام من المبادرة، سيتم منح المشاركات ميزة إضافية، عبر تمكينهن من دخول السحب على جائزة نقدية بقيمة 10 آلاف دولار، وذلك عند التقدم بطلب للحصول على إحدى بطاقات Visa للشركات التجارية من بنك الكويت الوطني خلال الفترة بين 12 نوفمبر و19 ديسمبر 2024».



وأوضحت العوضي: «في إطار ثقافة وإستراتيجيات بنك الكويت الوطني والتزامه بالمسؤولية الاجتماعية، نسعى دائما إلى دعم وإطلاق المبادرات التي تهدف إلى تمكين المرأة ومساعدتها على النجاح والريادة في قيادة أعمالها».



وتعليقا على إطلاق المبادرة في الكويت، قال مدير عام Visa في الكويت وقطر شاشانك سينغ: «نحن متحمسون لعودة برنامج (She›s Next) العالمي لدعم رائدات الأعمال إلى الكويت، بالشراكة مع البنك الوطني، حيث تواجه المرأة تحديات في تشغيل أعمالها، مثل الوصول إلى التمويل وعدم المساواة، وضمان أمان تعاملاتهن، بالإضافة إلى مواكبة التحول الرقمي».



وأضاف سينغ: «تفخر Visa بحرصها على تمكين المزيد من الشركات المملوكة من قبل النساء في الكويت من الحصول على التمويل والإرشاد والموارد الضرورية لتحقيق الريادة ودعم خططها للنمو والازدهار، حيث أوضحت دراساتنا حول الرقمنة في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم».