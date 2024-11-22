مرض اللابؤرية (الاستغماتيزم).. الأعراض والعلاج



يشير طبيب العيون إيراكلي بيخوروشفيلي، إلى أن مرض اللابؤرية (الاستغماتيزم) هو اضطراب في الرؤية ناجم عن شكل غير طبيعي للقرنية أو العدسة، ويحدد أعراضه وأسبابه.



ووفقا له، قد تكون القرنية أو العدسة لدى الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب أكثر بيضاوية أو بها شذوذ آخر يتسبب في عدم تركيز الضوء الداخل إلى العين على نقطة واحدة في شبكية العين، ما يؤدي إلى رؤية صور ضبابية ومشوهة.



ويشير الطبيب إلى أن معظم حالات مرض اللابؤرية تنتقل وراثيا، حيث إذا كان أحد الوالدين يعاني من هذا المرض فإن احتمال ظهوره لدى الأطفال يزداد. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تحفز الإصابات والالتهابات المختلفة التي تؤثر في شكل القرنية ظهور المرض، كما أنه يمكن أن يتطور المرض بسبب تمخرط القرنية (قرنية مخروطية) الذي بسببه تصبح القرنية أرق وشكلها غير منتظم.



ويقول: «قد تشمل أعراض مرض اللابؤرية عدم وضوح الرؤية أو تشوهها على مسافات مختلفة، وصعوبة التركيز، والصداع، خاصة بعد فترات طويلة من القراءة أو العمل على الكمبيوتر. كما يلاحظ الكثيرون أن أعينهم تتعب بشكل أسرع بكثير من المعتاد».



ووفقا له، يمكن تصحيح الأشكال الخفيفة من المرض باستخدام النظارات أو العدسات اللاصقة التي تعوض الانكسار غير المناسب للضوء. لكن في الحالات المعقدة يستخدم الليزر في تغيير شكل القرنية، ما يضمن التركيز الطبيعي. ويمكن أن يكون مرض اللابؤرية في بعض الحالات مصحوبا بمشكلات أخرى، مثل إعتام عدسة العين، أي قد تكون هناك حاجة لإجراء عملية جراحية لزرع عدسات صناعية.



المصدر: صحيفة «إزفيستيا»