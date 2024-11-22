

القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الأحــــداث المتلاحقة والأوضــــاع المضطربة التي تشهدها المنطقة تؤكد أن خيارنا للسلام العادل والمستدام يفرض علينا الاستمرار في بناء قدرات القوى الشاملة لصون وحماية الوطن، مع الاستمرار في جهود التنمية الشاملة للدولة لتحقيق تطلعات أبناء الشعب المصري العظيم نحو مستقبل أفضل.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعدد من قادة القوات المسلحة، في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية.



وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليميـــة والدوليـــة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مضيفا ان الرئيس السيسي أشاد بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة لحماية الحدود المصرية مـــــن أي تهديـــــــدات محتملــة.



وأشار المتحدث الرسمي للرئاسة، إلى أن الاجتماع تناول كذلك جهود القوات المسلحة في تأمين كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة ومدى جاهزيتها لتنفيذ المهام التي توكل إليهـــا.