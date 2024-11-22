

هالة عمران



أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي أن زيارته لمحافظة الوادي الجديد تأتي اتصالا بمسار التحرك الميداني الذي تنتهجه الحكومة، ويمتد لكل نقطة على أرض مصر، للتعرف عن قرب على سير العمل بالمشروعات المتنوعة لدفع العمل بها، والسعي إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كل المحافظات على النحو المرجو.



جاء ذلك عقب وصول د.مصطفى مدبولي، أمس إلى مطار الخارجة، في زيارة إلى محافظة الوادي الجديد تفقد وافتتح خلالها عددا من المشروعات في عدة قطاعات، كما شهد إطلاق عدد من الفعاليات البارزة بالمحافظة.



ورافق رئيس الوزراء خلال الزيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ود.هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ود.منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ود.خالد عبدالحليم محافظ قنا.



واستقبل رئيس الوزراء لدى وصوله مطار الخارجة، اللواء د.محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائبة المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن «الوادي الجديد» وبعض القيادات التنفيذية.



وأكد رئيس الوزراء أن استهداف محافظة الوادي الجديد بهذه الزيارة، يأتي في ضوء ما تشهده من المشروعات الخدمية والتنموية، والتي توجه القيادة السياسية دوما بدفع العمل بها والإسراع في وتيرة تنفيذها، بالنظر إلى أهمية «الوادي الجديد» كأحد المحافظات الحدودية ذات الموقع المميز والإمكانات والثروات الواعدة التي تدعم جهود النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية بمفهومها الشامل.