

القاهرة - محمد صلاح



حالة من الدهشة يعيشها الفنان محمد إمام بسبب تأجيل معظم أعماله في الدراما والسينما دون أسباب معلنة أو منطقية، فقد استعد لدخول سباق رمضان المقبل بمسلسل صعيدي تحت عنوان «حمزة» مع المخرج حسين المنباوي والمؤلف محمد صلاح العزب ثم جاء القرار فجأة بالتأجيل لعدم الانتهاء من تحضيراته.



وبعد عدة أسابيع أعلن إمام مرة أخرى عن مشروع جديد بدلا من «حمزة» وهو مسلسل «الكينج» من تأليف محمد صلاح العزب أيضا وإخراج شيرين عادل، ثم جاء القرار أيضا بتأجيله لعام 2026 لعدم الانتهاء من تجهيزاته، وبناء على ذلك خرج الفنان محمد إمام من السباق الرمضاني.



أما في السينما، فبعد تصوير عدة أسابيع من مشاهد فيلم «شمس الزناتي» ثم انتشرت شائعة اعتذار مخرجه عمرو سلامة، وتم الإعلان عن انسحابه لكنه سرعان ما نفى هذا الإشاعة دون الإعلان عن موعد عرض الفيلم، وبالتالي يصبح مصيره غير معروف.