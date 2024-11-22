

حالة من القلق انتابت جمهور ومحبي الفنانة كندة علوش، بعد أن نشر الناقد الفني أحمد شوقي، عبر حسابه الشخصي بـ «إنستغرام»، صورة تجمعه بها وبالمنتج غابي خوري، وظهرت وهي تضع ذراعها اليمنى في جبيرة من الجبس. ويبدو أن هذه الإصابة في وقت قريب، لأنها ظهرت بحال أفضل خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، منذ عدة أيام قليلة سابقة.



وعلق شوقي على الصورة بالقول: «عودة إلى القاهرة ومهرجانها العريق، عضوا في لجنة تحكيم أفلام من المسافة صفر (أفلام من غزة) بصحبة المنتج الكبير غابي خوري والنجمة كندة علوش»، وتساءل جمهور علوش عن سبب الإصابة، وتمنوا لها الشفاء.



يذكر أن الفنانة كندة علوش تشارك كعضو في لجنة تحكيم الدورة الـ 45 من «مهرجان القاهرة السينمائي الدولي»، ضمن الفئة المستحدثة المخصصة للأفلام الفلسطينية.