

في حفل جوائز الـ«غولدن غلوب» الذي أقيم في أحد فنادق القاهرة، تم تكريم الفنانة يسرا والفنان حسين فهمي ومنحهما جائزة «عمر الشريف للتميز»، تقديرا لإسهاماتهما الكبيرة في إثراء السينما العربية وتطوير صناعة الفن في الشرق الأوسط.



وحرص عدد من النجوم والنجمات على حضور الاحتفالية، أبرزهم: ليلى علوي، إلهام شاهين، نيللي كريم، أمينة خليل، أمير المصري، صفية العمري، درة وزوجها هاني سعد، محمد فراج، هنا شيحة، إيناس الدغيدي، حسن أبو الروس، المطرب أبو، مدحت العدل، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، شيكو، عمرو منسي، ومريم الخشت.