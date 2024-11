أعلنت شركتا «Warner Bros» و«Legendary Entertainment» عن بدء التحضيرات لفيلم جديد من بطولة النجم توم كروز، وسيتولى إخراجه المبدع أليخاندرو غونزاليس إيناريتو، وعلى الرغم من عدم تحديد موعد رسمي لبدء التصوير، إلا أن مصادر خاصة أفادت بحسب مجلة Variety بأن تصوير المشروع سيكون بالمملكة المتحدة في وقت مبكر من الشهر المقبل.



يمثل هذا الفيلم عودة إيناريتو إلى الأفلام الناطقة باللغة الإنجليزية منذ فيلمه «The Revenant»، وسيتولى المخرج إنتاج الفيلم إلى جانب كتابة السيناريو بالتعاون مع نيكولاس جياكوبوني وألكسندر دينيلاريس، بالإضافة إلى سابينا بيرمان، ولا تزال تفاصيل الحبكة في طي الكتمان، وهناك ترقب متزايد لهذا الفيلم نظرا لسجل إيناريتو الحافل بالإبداع السينمائي.



سيضم طاقم العمل نخبة من الممثلين، من بينهم: ساندرا هولر وجون غودمان ومايكل ستولبارغ وجيسي بليمنز وصوفي وايلد.



وتأتي مشاركة كروز في هذا الفيلم بعد توقيعه اتفاقية جديدة مع «Warner Bros Discovery» يناير الماضي، والتي تهدف إلى تطوير وإنتاج أفلام سينمائية بالتعاون مع الشركة، حيث كان آخر عمل جمعهما فيلم «Edge of Tomorrow» قبل عشر سنوات.



وكانت آخر إطلالات توم كروز السينمائية كانت في فيلمي «Mission: Impossible- Dead Reckoning» و«Top Gun: Maverick»، ومن المقرر أن يظهر قريبا في الجزء الثامن من سلسلة «المهمة المستحيلة» بالتعاون مع شركة «باراماونت» كما ينتظر كروز المشاركة في فيلم أكشن آخر من إخراج دوغ ليمان لشركة «Universal»، والذي سيجعله أول مدني يقوم بالسير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية.



من جانبه، يعد إيناريتو من أشهر المخرجين الحائزين جائزة الأوسكار، إذ حقق نجاحات متتالية مع أفلامه «Birdman» في 2015 و«The Revenant» سنة 2016. بعد ذلك، قدم عملا فريدا بعنوان «Flesh And Sand» في 2017، وهو فيلم واقع افتراضي يحاكي تجربة المهاجرين أثناء عبورهم الحدود الأميركية- المكسيكية، وحظي المشروع بعرض أول في مهرجان كان السينمائي عام 2017، لينال بعده جائزة الأوسكار الخاصة سنة 2018. وفي عام 2022، كتب وأنتج وأخرج فيلمه «Bardo: False Chronicle Of A Handful Of Truths»، الذي ترشح لجائزة الأوسكار عن أفضل تصوير سينمائي.