

يحيى حميدان



تغلب الكويت بصعوبة على كاظمة 4-3 في الجولة الثانية من دوري كرة الصالات وذلك في صالة نادي الكويت وذلك بعد مباراة قوية من الطرفين لم تحسم نتيجتها حتى الثواني الأخيرة منها.



وقد سجل رباعية «الأبيض» محترفه الإسباني بورخا دياز (4 أهداف)، فيما جاءت ثلاثية «البرتقالي» عن طريق علي ياسر (هدفين) وصالح الفاضل، ووضع الفريق الكويتاوي أول 3 نقاط في رصيده بعد إراحته من خوض الجولة الأولى، فيما يمتلك كاظمة ذات الرصيد من النقاط من فوز وهزيمة.



وفي مباراة اخرى، سجل خيطان فوزا كبيرا على «أكاديمية سبورتي» بسداسية نظيفة، ليصبح رصيد الفائز 3 نقاط، وبقي الخاسر برصيد خال من النقاط.