

أحرز كاظمة لقب البطولة المحلية لكرة السلة الثلاثية (3×3) للموسم (2024-2025) التي نظمها الاتحاد الكويتي لكرة السلة بمشاركة 9 أندية، وذلك بفوزه في المباراة النهائية على نظيره النصر 18-15، فيما احتل القرين المركز الثالث بالفوز على نظيره الكويت 21-12.



وبهذه المناسبة، قال أمين السر المساعد للاتحاد ورئيس لجنة اللعبة الثلاثية (3×3) عويد العنزي إن البطولة التي أقيمت على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي للصالات المغطاة ليوم واحد شهدت منافسات قوية بين الفرق المشاركة، مضيفا أن المنافسات ظهرت بمستوى فني جيد عكس التطور الكبير للأندية في ظل إقامتها بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.



ولفت إلى أن البطولة تكتسب أهمية كبرى كونها محطة لاختيار لاعبي المنتخب للمشاركة في البطولات الخارجية بهذه اللعبة.



هذا، وقام رئيس الاتحاد الكويتي لكرة السلة ضاري برجس وعدد من أعضاء مجلس الإدارة بتتويج الفرق الفائزة.