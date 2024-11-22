

يعقوب العوضي



نجح القرين في إلحاق الهزيمة الأولى بالسالمية في منافسات الدوري العام لكرة اليد، عندما خطف فوزا صعبا ومستحقا بنتيجة 28-27 في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم في إطار منافسات الجولة الثامنة، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط، فيما بقي «السماوي» على رصيده السابق 12 نقطة.



وفي لقاء آخر، حقق العربي فوزا كبيرا على اليرموك بنتيجة 31-22، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة تشارك بها الصدارة مع السالمية، بينما بقى اليرموك من دون نقاط.



وعلى هامش مباراتي أول من أمس، كرم رئيس الاتحاد الكويتي لكرة اليد فؤاد البلوشي وأمين السر قايد العدواني لاعبي منتخبنا للناشئين بعد حصولهم على المركز الثالث في بطولة آسيا الأخيرة والتأهل على إثرها إلى نهائيات كأس العالم المقبلة.



يذكر أنه تم تأجيل مواجهات الكويت وكاظمة لمشاركتهما في بطولة الأندية الآسيوية الـ 27 المؤهلة لبطولة العالم (سوبر جلوب 2025) المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.



من جهة أخرى، أقام اتحاد كرة اليد مهرجان المراحل السنية تحت 10 سنوات (فئة المدرسة العمرية) أمس الأول على الصالة الرئيسية لمركز الشهيد فهد الأحمد بمقر الاتحاد في الدعية وعلى الملعب الخارجي، حيث شهد المهرجان مشاركة الأندية المحلية.



إلى ذلك، فازت سيدات سلوى الصباح على فتيات كركوك العراقي بنتيجة 21-17 في اللقاء الذي جمعهما أمس الأول في إطار منافسات الجولة الرابعة من البطولة الودية النسائية المقامة على صالة المرحوم خالد المرزوق بنادي سلوى الصباح.



ومن المقرر أن يسدل الستار على فعاليات البطولة بعد مواجهة «سلوى الصباح» مع المنتخب القطري في الـ 5.00 مساء اليوم.



خسارة كاظمة



في السياق نفسه، جانب التوفيق كاظمة أمام الشارقة الإماراتي، إذ خسر منه بنتيجة 28-27 في اللقاء الذي دار بينهما مساء أمس ضمن الدور قبل نهائي من البطولة الآسيوية الـ 27 للأندية والمقامة في العاصمة القطرية الدوحة، وبذلك سيلتقي غدا مع الخاسر من مواجهة الدحيل القطري والخليج السعودي لتحديد المركز الثالث، فيما فاز الكويت على مس كيرمان الإيراني في مباراة تحسين المراكز من الخامس إلى الثامن بنتيجة 32-27.