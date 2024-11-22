

يحيى حميدان



يواصل فريق الكرة بنادي الكويت تحضيراته قبل السفر إلى العاصمة الأوزبكية طشقند لملاقاة ناساف كارشي في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة «دوري أبطال آسيا 2» المقررة الأربعاء المقبل.



واستعاد «الأبيض» لاعبيه الدوليين: عبدالرحمن كميل، فهد الهاجري، سامي الصانع، رضا هاني، مشاري غنام، أحمد الظفيري، محمد دحام، فيصل زايد، يوسف ناصر وخالد الخرقاوي، بعد انتهاء استدعائهم لتمثيل «الأزرق» في تصفيات الدور الثالث المؤهل إلى كأس العالم 2026.



وقد عاد للبلاد أمس مدرب «الأبيض» المونتينيغري نيبوشا يوفوفيتش، بعد سفره إلى بلاده لحضور مراسم دفن والده، على أن يقود التدريبات بشكل رسمي اليوم.



وستكون صفوف الفريق مكتملة في رحلة أوزبكستان لعدم وجود إصابات مؤثرة أو غيابات بداعي البطاقات الملونة.



ويحتل الكويت المركز الرابع والأخير في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتان فقط، فيما يتصدر الحسين إربد الأردني الترتيب برصيد 9 نقاط، ثم شباب الأهلي الإماراتي برصيد 7 نقاط، وناساف ثالثا بـ 4 نقاط، ويبدو «الأبيض» في وضع صعب للتأهل إلى الدور التالي، إذ يحتاج لأن تصب باقي النتائج في صالحه، انتظارا لفوزه على ناساف والحسين في مباراتيه المتبقيتين.