

الرياض ـ خالد المصيبيح



يعود اليوم الدوري السعودي لنشاطه بعد توقف 12 يوما بسبب التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 ، وذلك عبر الجولة الـ11 من خلال 3 مباريات يوميا اعتبارا من اليوم حتى الأحد المقبل، اذ يخوض النصر ثالث الترتيب بقيادة البرتغالي رونالدو اختبارا لا يخلو من صعوبة امام ضيفه القادسية الخامس والفائز في مبارياته الثلاث الأخيرة.



ويرغب النصر في مواصلة صحوته وتحقيق فوزه الثاني تواليا بعد تعادلين متتاليين مخيبين كلفاه الابتعاد بفارق 6 نقاط عن غريمه الهلال، وبالتالي رفع معنويات لاعبيه قبل زيارة الغرافة القطري الإثنين المقبل في دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما يطمح القادسية إلى فك عقدة فشله في التغلب على النصر في الرياض في المواجهات العشر الأخيرة بينهما.



بدوره، يستضيف الفيحاء الـ 16 نظيره الأهلي ثامن الترتيب وكلاهما يبحث عن تعديل وضعه في جدول الترتيب، كما يلتقي الأخدود الـ14 مع الشباب رابع الدوري، والذي يبحث عن النقاط الثلاث للوصول إلى مركز أفضل.



وغدا يسعى الهلال حامل اللقب إلى تعزيز صدارته عندما يحل ضيفا على الخليج السادس على ملعب ستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام. ويعتلي الهلال الصدارة برصيد 28 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام اتحاد جدة الذي يخوض اختبارا سهلا نسبيا الأحد أمام ضيفه الفتح صاحب المركز الأخير في ختام المرحلة. ويستهدف الهلال إلى تعزيز سجله خاليا من الخسارة في 16 مباراة متتالية في مختلف المسابقات هذا الموسم ورفع معنويات لاعبيه قبل رحلته إلى الدوحة لمواجهة السد القطري في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة الثلاثاء المقبل.