

يسعى برشلونة إلى العودة لطريق الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يحل ضيفا ثقيلا على سلتا فيغو غدا السبت في المرحلة الرابعة عشرة من المسابقة، التي تستأنف بعد انتهاء فترة توقف الدولي.



كان برشلونة خسر أمام ريال سوسييداد بهدف نظيف قبل فترة توقف الدوري الأخيرة، لكنه حافظ على صدارة جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام غريمه التقليدي ريال مدريد الذي يملك مباراة مؤجلة.



ويعلم المدير الفني لبرشلونة، الألماني هانز فليك، أن عدم تحقيق الفوز أمام سلتا فيغو سيرفع من معنويات ريال مدريد، الذي يواجه ليغانيس بعد غد الأحد، لتقليص الفارق إلى 3 نقاط وإشعال المنافسة على الصدارة، لذلك حرص فليك على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال مباراته الأخيرة خلال فترة توقف الدوري، وأبلغ لاعبيه بضرورة التركيز في المباريات المقبلة وعدم إهدار أي نقاط من أجل الاستمرار على قمة جدول الترتيب.



ويقدم فليك موسما جيدا للغاية مع برشلونة حتى الآن، حيث حقق 11 انتصارا وتلقى هزيمتين فقط بالدوري، حيث تعد هذه واحدة من أفضل بدايات برشلونة للموسم.



ويواجه فليك أزمة كبيرة في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين، في مقدمتهم مارك أندريه تير شتيغن، الذي انتهى موسمه بسبب الإصابة، بالإضافة الى أنسو فاتي ورونالد أراوخو وأندرياس كريستينسين ومارك بيرنال بسبب الإصابة.



كما تحوم الشكوك حول مشاركة الثلاثي لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي وإريك غارسيا، وإن كانت هناك إمكانية كبيرة للحاق ليفاندوفسكي وغارسيا باللقاء.



ورغم هذه الغيابات رفع فليك شعار التحدي لتعويض هذه الغيابات، خاصة أنه يمتلك العديد من اللاعبين الآخرين الذين يمكن للمدرب بناء خطته عليهم.



وفي بقية المباريات غدا، يلتقي فالنسيا مع ريال بيتيس، وأتلتيكو مدريد مع ديبورتيفو ألافيس، ولاس بالماس مع ريال مايوركا، وجيرونا مع إسبانيول.



وتفتتح مباريات هذه الجولة اليوم الجمعة حينما يلتقي خيتافي مع بلد الوليد.