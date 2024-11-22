

القاهرة - محمد سامي



تعود عجلة الدوري المصري إلى الدوران من جديد بعد فترة التوقف الدولية، بسبب خوض منتخب مصر للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 والتي تأهل فيها «الفراعنة» على قمة مجموعتهم إلى النهائيات التي تقام بالمغرب في ديسمبر 2025.



وتشهد المرحلة الثالثة من الدوري مواجهات جماهيرية مثيرة للكبار، حيث يلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري في القاهرة اليوم، فيما يصطدم الزمالك بالمصري في الإسكندرية غدا.



على ستاد السلام، يستقبل الأهلي نظيره الاتحاد السكندري في قمة مبكرة بعدما حقق الفريقان الفوز في أول جولتين، حيث يأمل مدرب الأهلي السويسري مارسيل كولر في تحقيق فوز ثالث على التوالي، قبل التركيز في بداية مشوار الفريق بمجموعات دوري أبطال إفريقيا حين يستقبل ستاد أبيدجان العاجي بالقاهرة الثلاثاء المقبل.



وتنطلق الجولة الثالثة اليوم بمباراتي بيراميدز (4 نقاط) مع البنك الأهلي (نقطة واحدة) في الـ 6 مساء بتوقيت الكويت على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، وفي التوقيت نفسه يواجه فاركو (نقطة واحدة) نظيره إنبي (نقطة واحدة) على ستاد حرس الحدود بالإسكندرية.



وعلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، يستضيف المصري غدا الزمالك في مباراة جماهيرية أخرى، يأمل فيها «الفارس الأبيض» فك عقدة منافسه البورسعيدي بالدوري الذي تغلب على الزمالك ذهابا وإيابا الموسم الماضي، فيما لم يعرف الزمالك طعم الفوز على منافسه في آخر 5 مباريات جمعتهما في الدوري حقق خلالها المصري 3 انتصارات وتعادلا مرتين.



ويستعد الفريقان لبداية مشوارهما في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) في مجموعة تضم الفريقين معاً، حيث يلتقي الزمالك مع بلاك بولز من موزمبيق ويلعب المصري مع إنييمبا النيجيري الأربعاء المقبل. ويلعب غدا أيضا طلائع الجيش مع سموحة والجونة مع غزل المحلة.