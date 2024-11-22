

يسعى مان سيتي إلى تجاوز كبواته المتوالية عندما يستقبل ضيفه توتنهام غدا في قمة منتظرة من مباريات المرحلة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ويحتل «السيتي» المركز الثاني برصيد 23 نقطة وبفارق 5 نقاط عن المتصدر ليفربول بعدما تلقى هزيمتين متتاليتين في «البريمييرليغ»، وواحدة في دوري أبطال أوروبا وأخرى في كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، ليفشل الفريق في تحقيق الانتصار في 4 مباريات متتالية للمرة الأولى منذ عام 2006.



ويتبوأ توتنهام المركز العاشر برصيد 16 نقاط وهو مركز لا يرضي طموحات محبي النادي اللندني.



ووفقا لما نشرته صحيفة «إندبندنت» البريطانية، فإن مان سيتي سيستعيد خدمات 6 لاعبين أمام توتنهام من قائمة المصابين التي وصلت إلى 9 قبل فترة التوقف الدولي في الشهر الجاري، وهو ما يعد بمنزلة دفعة معنوية للمدرب الإسباني بيب غوارديولا قبل القمة المرتقبة غدا.



وأضافت الصحيفة: «غوارديولا سيستعيد السداسي فيل فودين وجيريمي دوكو ومانويل أكانجي وجون ستونز وروبن دياز وماتيوس نونيز على الترتيب ضد توتنهام».



وأكملت الصحيفة: «من المتوقع عودة ناثان آكي لدعم دفاع السيتي ضد فينورد الهولندي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل، وأوسكار بوب أمام إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز 19 يناير المقبلة، بينما لا يزال الغموض يحيط بموعد عودة جاك غريليتش».



هذا بالإضافة إلي رودري لاعب وسط «السيتي» ومنتخب إسبانيا، الذي انتهى موسمه مع الفريق بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.



ويخوض أرسنال مواجهة صعبة أمام نوتنغهام فوريست، الذي يعد أحد مفاجآت الموسم في الدوري الإنجليزي باحتلاله المركز الخامس برصيد 19 نقطة بالتساوي مع تشلسي وأرسنال بالذات وبرايتون.



وتشكل مباراة أرسنال أمام نوتنغهام فوريست مناسبة مميزة لمدربه الإسباني ميكيل أرتيتا.



ومر ما يقرب من 5 سنوات منذ أن تسلم أرتيتا تدريب أرسنال، وأوضح موقع النادي اللندني، أنه سيخوض أمام نوتنغهام فوريست غدا، مباراته رقم 250 كمدرب له.



وأضاف الموقع، أنه لا يوجد مدرب حقق انتصارات أكثر في أول 250 مباراة له في جميع المسابقات من أرتيتا، الذي خرج منتصرا حتى الآن في 146 مباراة، أي أكثر بـ 10 انتصارات مما حققه الفرنسي آرسين فينغر في بداية ولايته، وبـ 11 انتصارا مما حققه جورج غراهام.



وفي بقية اللقاءات، يلتقي غدا كذلك ليستر سيتي مع تشلسي، وبورنموث مع برايتون، وأستون فيلا مع كريستال بالاس، وإيفرتون مع برينتفورد، وفولام مع ولفرهامبتون.