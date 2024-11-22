

يترقب عشاق الكرة الإيطالية مواجهة نارية تجمع بين ميلان وضيفه يوفنتوس غدا السبت على ملعب «سان سيرو» ضمن منافسات المرحلة الـ13 من الدوري المحلي لكرة القدم.



وبحسب صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت»، فإن يوفنتوس سيضطر إلى الاستغناء عن خدمات مهاجمه الصربي دوسان فلاهوفيتش، بالرغم من أن الفحوصات استبعدت وجود إصابة عضلية.



وأضافت أنه رغم عدم وجود إصابات لدى المهاجم، إلا أنه سيغيب بشكل مؤكد عن لقاء ميلان، على أن تتم مراقبته في مباراة أستون فيلا بدوري أبطال أوروبا، الأربعاء المقبل.



وكان فلاهوفيتش قد طلب الاستبدال في الدقائق الأخيرة من مباراة منتخب بلاده صربيا أمام الدنمارك منتصف الأسبوع، بعد شعوره بشد في العضلات، ليعود إلى مدينة تورينو لإجراء الفحوصات التشخيصية مع ناديه.



وقبل موقعة ميلان، يقع «اليوفي» بالمركز السادس بجدول الترتيب برصيد 24 نقطة، فيما يحل «الروسونيري» سابعا برصيد 18 نقطة.



ويسعى إنتر للتقدم في ترتيب المسابقة عندما يحل ضيفا على هيلاس فيرونا غدا، كما يلعب كذلك بارما مع أتالانتا.



ألمانيا



يأمل بايرن ميونيخ، المتصدر برصيد 26 نقطة، في مواصلة صحوته عندما يستضيف جاره أوغسبورغ اليوم الجمعة في افتتاح المرحلة الحادية عشرة من الدوري الألماني، في بروفة لثلاثة اختبارات نارية على مدى أسبوع.



وسيكون ملعب «أليانتس أرينا» في ميونيخ مسرحا لقمتين كبيرتين، الأولى الثلاثاء المقبل أمام باريس سان جرمان الفرنسي في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، والثانية في الثالث من ديسمبر المقبل أمام باير ليفركوزن في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية.



وبين القمتين، سيحل النادي البافاري ضيفا على بوروسيا دورتموند في «الكلاسيكو» يوم 30 الشهر الجاري. ويخوض لايبزيغ، صاحب المركز الثاني برصيد 21 نقطة، اختبارا سهلا نسبيا غدا أمام هوفنهايم صاحب المركز الخامس عشر.



ويواجه لايبزيغ خطرا شديدا من أينتراخت فرانكفورت الثالث بفارق نقطة واحدة والذي يستضيف فيردر بريمن الثامن غدا أيضا.



وتبدو الفرصة مواتية امام باير ليفركوزن حامل اللقب لوقف نزيف النقاط عندما يلتقي هايدنهايم الرابع عشر. وتنتظر بوروسيا دورتموند السابع مواجهة صعبة أمام ضيفه فرايبورغ الخامس.



ويلعب غدا أيضا فولفسبورغ مع أونيون برلين، وشتوتغارت مع بوخوم.



فرنسا



يسعى باريس سان جرمان إلى تعزيز صدارته عندما يستضيف تولوز العاشر اليوم في افتتاح المرحلة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي.



يتصدر باريس سان جرمان ترتيب الدوري المحلي برصيد 29 نقطة وبفارق مريح نسبيا عن أقرب مطارديه موناكو هو ست نقاط، لكن قد يجد نفسه على بعد ثلاث نقاط فقط كون فريق الإمارة يلعب قبله بساعتين أمام ضيفه بريست.



ويلعب غدا أيضا سانت اتيان مع مونبلييه، ورينس مع ليون، فيما يسعى مرسيليا الثالث إلى استعادة توازنه عندما يحل ضيفا على لانس.