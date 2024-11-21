تدفق آلاف المهاجرين من جنوب المكسيك في محاولة للوصول إلى حدود الولايات المتحدة الأميركية قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه في يناير المقبل.



وأظهرت لقطات مصورة قافلة تضم نحو 1500 مهاجر من مدينة تاباتشولا في جنوب المكسيك، قرب غواتيمالا، انطلقوا سيرا على الأقدام، سعيا للوصول إلى الحدود الأميركية قبل تنصيب ترامب بعد أسابيع قليلة.



وقال الكولومبي ياميل إنريكيز لوكالة «فرانس برس»: «فكرتي هي الوصول والحصول على موعد (من سلطات الهجرة) قبل أن يتولى ترامب السلطة»، وأضاف «إذا لم أحصل على الموعد قبل تنصيبه سأترك الأمر لمشيئة الله».



وقالت الڤنزويلية زوليكا كارينيو إنها تخشى «البقاء على هذا الجانب من الحدود»، ما يعني أن رحلاتها الشاقة التي قامت بها حتى الآن لدخول الولايات المتحدة ستذهب «سدى».