أعلن مسؤولون باكستانيون مقتل 33 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين في هجوم مسلح استهدف حافلة ركاب في إقليم (خيبر بتختونخوا) شمالي باكستان.



وقال المسؤول بالمستشفى المحلي د.محمد اسحق في بيان لوسائل الإعلام إن 33 شخصا قتلوا وأصيب 30 آخرون في هجوم مسلح على حافلة ركاب، مشيرا إلى نقل المصابين للمستشفيات القريبة من موقع الحادث.



ووفقا لتقارير أولية للشرطة فإن مجموعة من الحافلات تعرضت في طريقها من منطقة (بارانشينار) إلى مدينة بيشاور إلى هجوم من مسلحين في منطقة (اوتشات) بإقليم (خيبر بختونخوا).



وأضاف أن قوات الأمن هرعت إلى مكان الحادث عقب الهجوم وقاموا بنقل الضحايا إلى أقرب مستشفى حكومي في المنطقة.



من جانبه، دان الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري بشدة الهجوم، معربا عن تعازيه لذوي الضحايا وتمنياته بشفاء المصابين.



ويأتي الهجوم بعد يوم من إعلان الجيش الباكستاني مقتل 12 من أفراد الأمن و6 مسلحين في هجوم انتحاري استهدف نقطة تفتيش في الإقليم.