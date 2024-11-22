أفادت مواقع اخبارية سورية بتنفيذ قوة إسرائيلية عملية توغل من الجولان المحتل إلى داخل الأراضي السورية، واختطاف شخص في ريف محافظة القنيطرة.



وذكر موقع «تجمع أحرار حوران» الإخباري، أن مجموعة من عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي، ترافقها عربات مصفحة مزودة برشاشات، توغلت داخل الأراضي الزراعية التابعة لبلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، واختطفت شخصا من أهالي البلدة.



وقال المصدر إن المجموعة الإسرائيلية حاصرت المخطوف، في أثناء رعيه الأغنام ضمن الأراضي الزراعية المحاذية للجولان المحتل، فاحتجزته ثم اقتادته إلى الجانب الإسرائيلي.



وفي وقت سابق الشهر الجاري، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان رسمي أنه «اعتقل» قبل نحو 3 أشهر المدعو علي سليمان العاصي، وزعم بيان الجيش أنه «أحد أفراد شبكة إرهابية تعمل لصالح إيران»، بالقرب من الحدود مع الجولان السوري المحتل.