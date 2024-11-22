

ناهد إمام



قال أحمد كجوك وزير المالية، إنه سيتم إطلاق منظومة المقاصة المركزية بين المستحقات والمديونيات نهاية الشهر الجاري، بهدف التيسير على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية.



وأضاف الوزير، في مؤتمر ومعرض المدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية «PAFIX»، أن هناك تسهيلات وحوافز لمشروعات ريادة الأعمال و«الفري لانسرز» تشمل كل الأوعية الضريبية (الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة)، ضمن الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية في إطار مسار الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي، حيث سيتم، للمرة الأولى، وضع نظام ضريبي مبسط ومتكامل للشركات الناشئة والصغيرة والمهن الحرة وأنشطة ريادة الأعمال أيضا حتى حجم أعمال 15 مليون جنيه.



وأشار إلى الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء أيضا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم 4 إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وسيكون أول فحص ضريبي بعد 5 أعوام، ويتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية.



وقال إننا بدأنا تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بإعادة نظام الفحص بالعينة بكل المراكز والمأموريات، تأكيدا لثقتنا في شركائنا من الممولين.



وقال الوزير إن «الميكنة» تساعدنا كثيرا في تقديم خدمات ضريبية أسرع وأفضل، ولا بد أن يشعر الممول بتحسن ملموس في الواقع الضريبي.



وأضاف أن تحسين وتبسيط وتوحيد الخدمات الضريبية للممولين والمستثمرين أولوية قصوى، تعمل عليها وزارة المالية، ومصلحة الضرائب من أجل تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد، ودعم السيولة لدى شركائنا.