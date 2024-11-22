أكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أن «الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع قرار المحكمة (الجنائية الدولية) إصدار مذكرتي توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين كبيرين»، وذلك بعد صدور مذكرات التوقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت والقائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف التي اعلنت اسرائيل مقتله.



وقال المتحدث في رد أرسله إلى وكالة فرانس برس «ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء حرص المدعي العام على طلب مذكرات توقيف والأخطاء المقلقة في العملية التي أدت إلى هذا القرار»، مؤكدا أن واشنطن ترى «أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بولاية قضائية في هذه القضية».



بدورها، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المستهدف بإحدى مذكرتي التوقيف من المحكمة الجنائية الدولية، «بات ملاحقا رسميا».



وأضافت أنه «يجب على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي برمته أن يفعلا كل ما في وسعهما لضمان مثول هؤلاء الأشخاص أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية المستقلين والمحايدين».