ناصر العنزي

تأكد استمرار مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، الإسباني خوان بيتزي، في قيادة “الأزرق” خلال بطولة خليجي زين 26، التي تستضيفها البلاد خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 3 يناير المقبلين، حيث إن عقده مازال ساريا ، بعدما تم التعاقد معه في يوليو الماضي، للإشراف على تدريب “الأزرق” في تصفيات كأس العالم 2026، والتي اختتمت منافسات جولتها السادسة يوم الثلاثاء الماضي.



ويأتي منتخبنا خامس المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، تعادلين مع الاردن وتعادل مع العراق وفلسطين، وخسارتين أمام كوريا الجنوبية وعمان.

ومن المنتظر أن يقيم منتخبنا الوطني معسكرًا خارجيًا قبل الدخول في البطولة، حيث يترأس المجموعة الأولى الى جانب قطر، وعمان، والإمارات.

وفي الشأن الخليجي الكروي، قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم مشاركة القوام الأساسي للمنتخب الوطني في بطولة كأس الخليج، والاعتماد على اللاعبين الأساسيين، لوجود رغبة وحافز في التتويج باللقب.

ويشارك المنتخب السعودي في المجموعة الثانية للبطولة، إلى جانب منتخبات العراق، واليمن، والبحرين.

وسيشهد الدوري السعودي للمحترفين فترة توقف طويلة، نظير الفترة الإعدادية للمنتخب السعودي التي تسبق انطلاق كأس الخليج، إضافة إلى أيام إقامة البطولة.

وستمنح بطولة خليجي زين 26 المدرب الفرنسي هيرفي رينارد فرصة أكبر للوقوف على مستويات اللاعبين وخلق المزيد من التجانس بينهم، خاصة أن الأخضر سيتوقف عن خوض مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026 حتى مارس المقبل.