التقت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار م. نورة الفصام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية في جمهورية أوزبكستان، جمشيد كوتشكاروف، وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الخاصة بالمتغيرات الاقتصادية وآثارها المالية على الدول، كما تم تسليط الضوء حول آفاق التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين الصديقين في المرحلة القادمة من خلال العديد من المبادرات المالية والاستثمارية.

والتقت الفصام ايضا وزير خارجية أوزبكستان بختيار سعيدوف، وتم خلال اللقاء التطرق إلى مسيرة العلاقات الثنائية المميزة التي تجمع البلدين الصديقين، وسبل تدعيمها بما يتوافق مع تطلعات وطموحات الجانبين، كما تم التباحث حول الاستحقاقات في المرحلة القادمة وخاصة فيما يتعلق بالحرص على تعزيز العلاقات الثنائية وأهمها التجارية والاقتصادية.

تأتي هذه اللقاءات على هامش ترؤس الوزيرة الفصام للوفد الكويتي المشارك في أعمال الدورة الأولى للجنة الكويتية الأوزبكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي المنعقدة في العاصمة طشقند خلال الفترة من 19 حتى 21 نوفمبر 2024.