اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ينتقد رسميا إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي، بحسب ما أفاد دبلوماسيون وكالة فرانس برس.

ومشروع القرار الذي طرحته على التصويت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا بدعم من الولايات المتحدة، أيّدته 19 دولة من أصل 35، وعارضته كل من: روسيا والصين وبوركينا فاسو، بينما امتنعت الدول الـ12 الباقية عن التصويت.

وفي أول رد على هذا القرار، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الايرانية في بيان " سنتخذ تدابير لتسريع وتيرة برنامجنا النووي" من دون أن تحدد طبيعة هذه التدابير أو توقيت تنفيذها.