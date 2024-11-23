أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة اليوم الجمعة أنها ستبدأ أعمال الصيانة في بعض محطات التحويل الثانوية بالمحافظات الست غدا السبت وتستمر حتى ال30 من نوفمبر الحالي ما يترتب عليه قطع التيار الكهربائي حسب المناطق والمواعيد المحددة في جدول الصيانة.

وذكرت الوزارة في حسابها الرسمي على منصة (إكس) أن أعمال الصيانة ستكون من الساعة الثامنة صباحا وتستمر أربع ساعات قابلة للزيادة أو النقصان حسب طبيعة وظروف العمل.



ودعت الوزارة العملاء الى الاطلاع على جدول الصيانة في الرابط التالي لمعرفة تفاصيل القطع

https://drive.google.com/file/d/12ypEQ5NTxh0dmcf1Cr1j2AX24jZloGz2/viewusp=drivesdk.