بدء العد التنازلي لعطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية للدورة الـ30 من مهرجان دبي للتسوق مع مجموعة متنوعة من الحفلات الموسيقية، والتجارب المميزة، والفعاليات الترفيهية الاستثنائية مع عودة مهرجان 321

كوكاكولا أرينا تستضيف مجموعة رائعة من الحفلات الموسيقية يحييها كوكبة من ألمع النجوم مثل جورج وسوف وكاظم الساهر يوم 6 ديسمبر وكوك ستوديو لايف يوم 8 ديسمبر

سيتي ووك تنضم إلى مهرجان 321 للمرة الأولى من خلال فعاليات ترفيهية مجانية، وورش عمل احتفالية، وأنشطة مكثفة لجميع أفراد الأسرة إلى جانب تجارب تناول الطعام قبل انطلاق الحفلات الموسيقية طوال عطلة نهاية الأسبوع

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دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 نوفمبر 2024: يستعد مهرجان دبي للتسوق لبداية استثنائية في دورته الـ30 الأكثر روعة وتميزاً هذا العام والتي تستمر من 6 ديسمبر 2024 وحتى 12 يناير 2025، حيث تنطلق عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية مع مهرجان 321، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة من 6 وحتى 8 ديسمبر، ويضم سلسلة من الحفلات الموسيقية التي يحييها كوكبة من ألمع النجوم في كوكاكولا أرينا، بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية مجانية مليئة بالأنشطة الاحتفالية المبهرة والممتعة لجميع أفراد العائلة في سيتي ووك.

حفلات كوكاكولا أرينا

تستضيف كوكاكولا أرينا، الوجهة الرائدة للفعاليات الترفيهية على مستوى دبي، أمسيتين استثنائيتين من الحفلات الموسيقية يومي 6 و8 ديسمبر، حيث يحيي هذه الحفلات نخبة من أشهر نجوم الغناء العرب وكذلك نجوم منطقة جنوب آسيا، ليقدموا مزيجاً من المتعة غير المحدودة والترفيه الذي لا مثيل له والذكريات التي لا تُنسى.

وتنطلق سلسلة الحفلات الموسيقية الاستثنائية يوم 6 ديسمبر مع نجمي الغناء العربي جورج وسوف وكاظم الساهر، حيث يأخذان الجماهير في رحلة موسيقية رائعة بصوتهما القوي وأغانيهما المحبوبة. وتتوفر التذاكر الآن، حيث يمكن لعشاق الموسيقى العربية تأمين مقاعدهم في أقرب وقت ممكن للاستمتاع بالطرب الأصيل.

وتعود كوك ستوديو لايف إلى دبي يوم 8 ديسمبر تحتفي بأفضل ما في موسيقى وثقافة منطقة جنوب آسيا، حيث تقدم مجموعة من النجوم المتميزين تحت إشراف المنتج ذو الفقار خان، ومن إنتاج شركة جيراف باكستان. وتشمل قائمة الفنانين المشاركين غاروي جروب، وعمير بوت، وكافيش، وكايفي خليل، وحسن رحيم، وعبد الحنّان، وشاي جيل، وزين زهيب، وكارب، وأماندا ديلارا، ومانو، وأنورال، ولوست ستوريز، وكويك ستايل، حيث تشهد تذاكر هذه الأمسية الرائعة طلباً كبيراً من قبل الجمهور المحب للموسيقى.

احتفالات سيتي ووك

تشارك سيتي ووك للمرة الأولى على الإطلاق في مهرجان 321، الذي يقام خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لمهرجان دبي للتسوق من 6 وحتى 8 ديسمبر، مما يوفر تجربة احتفالية مليئة بالمتعة لجميع الأعمار. وتقدم عطلة نهاية الأسبوع الطويلة التي تمتد إلى شارع المستقبل "البوليفارد"، والمناطق خارج كوكاكولا أرينا، وسيتي ووك، مزيجاً رائعاً من الأنشطة المناسبة للعائلات، وورش العمل الممتعة، والترفيه المتجول. وسيستمتع الجميع بمشاهدة الفنانين الاستعراضيين، وحضور ورش العمل المفيدة، بالإضافة إلى أنشطة الرسم على الوجوه وفرص التقاط الصور.

ويمكن للعائلات الاستمتاع بمجموعة جذابة من الأنشطة الإبداعية، التي تشمل 76 عرضاً رائعاً من قبل فنانين متجولين طوال عطلة نهاية الأسبوع، والرسم على الوجوه، ودروس الفنون الاستعراضية، وورش العمل، والكثير من الألعاب التي تهدف إلى الترفيه عن الحضور. وتتألق سيتي ووك مع الزينة الاحتفالية المبهرة، إلى جانب مجموعة من عروض الدي جي المجانية الممتعة.

ويمكن لعشاق الطعام الاستمتاع بباقات حصرية للمأكولات والمشروبات وعروض خاصة في أفضل وجهات تناول الطعام في سيتي ووك. وسيحظى الجمهور خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية من مهرجان دبي للتسوق بفرصة الاستمتاع بالاحتفالات النابضة بالحياة، والاستماع إلى الموسيقى الحية، وصنع أجمل الذكريات من خلال تجارب وفعاليات مناسبة للجميع.

ويُقام مهرجان دبي للتسوق 2024 بدعم الرعاة الرئيسيين Visa وبنك دبي الإسلامي، والشركاء الاستراتيجيين، مثل مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، وسيتي ووك، وطيران الإمارات، واينوك، و &e، وطلبات، وذا بيتش باي جميرا بيتش ريزيدنس.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة DubaiFestivals@ على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى موقع مهرجان دبي للتسوق.