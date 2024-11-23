قالت السلطات الفرنسية الجمعة ان العاصفة (كايتانو) تسببت في تسجيل أضرار جسيمة وانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 200 ألف منزل في أنحاء مختلفة بالبلاد.



ونقلت محطة (بي اف ام) الاخبارية عن هيئة الأرصاد الجوية القول ان موجة البرد الشديد ستستمر الجمعة في جزء كبير من انحاء فرنسا، وذلك بعد مرور العاصفة (كايتانو) التي خلفت اضرارا جسيمة فيما لاتزال اكثر من 24 مقاطعة في حالة تأهب (برتقالية).



وأوضحت أن تشكل الثلوج زاد من تعقيد حركة المرور على الطرق ما تسبب في تسجيل حوادث سير خلفت عدة إصابات.



وفي بلدة (أرجنتان) في (نورماندي) كشفت المحطة انه تم إجلاء 200 راكب من قطار بسبب الثلوج وتساقط الأشجار اللذين تسببا في ايقاف عمل القطارات وتعطيل بعض السكك.



وعن الاضرار التي يسببها تساقط الثلوج والرياح العنيفة تم انقطاع الكهرباء عما يقارب 200 ألف منزل في منطقتي (نورماندي) و(باي دو لا لوار).



وعلى صعيد متصل، أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية (اس.ان.سي.اف) ان حركة السكك الحديدية لاتزال غير مستقرة حيث لاتزال العاصفة «تعطل حركة السكك الحديدية بشكل رئيسي في نورماندي وباي دو لوار ونوفيل أكيتاين وإيل دو فرانس بسبب سقوط العديد من الأشجار».



وأوضحت في بيان انه تمت التعبئة لإخلاء المسارات والسماح باستئناف حركة المرور في أسرع وقت ممكن.