أعلنت جامعة الدول العربية الجمعة أن العراق طلب رسميا عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن لمناقشة تهديدات الاحتلال الاسرائيلي ضده.



وقال الأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكى في بيان ان طلب بغداد جاء لمناقشة مذكرة رئيس مجلس الأمن الدولي بشأن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بشأن توسيع ممارساته العدوانية الحالية في المنطقة لتشمل العراق.



وأضاف زكي أن الجامعة العربية تلقت المذكرة العراقية وتم تعميمها على الدول العربية الأعضاء للتشاور حول تحديد الموعد المقترح.



وأوضح أن عدة دول أيدت الطلب العراقي وبناء عليه سيتم تحديد الموعد في ضوء المشاورات بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والرئيس الحالي لدورة مجلس جامعة الدول العربية اليمن للاتفاق على الموعد.