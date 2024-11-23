أقيمت قرعة الأدوار الإقصائية من بطولة دوري الأمم الأوروبية في مدينة نيون السويسرية اليوم الجمعة، حيث أسفرت قرعة الدور ربع النهائي عن مواجهات نارية وذلك على النحو التالي: هولندا مع إسبانيا وكرواتيا مع فرنسا والدنمارك مع البرتغال وإيطاليا مع ألمانيا.

وتعتبر تلك هي النسخة الرابعة من البطولة التي انطلقت من موسم 2018 - 2019، حيث حقق منتخب البرتغال اللقب الأول قبل أن تتوج فرنسا بالنسخة الثانية، أما منتخب إسبانيا فهو حامل لقب النسخة الأخيرة بعد التتويج على حساب كرواتيا بركلات الترجيح.

هذا وقد جاءت قرعة الدور نصف النهائي كالتالي:

الفائز من إيطاليا وألمانيا أمام الفائز من الدنمارك والبرتغال، فيما سيواجه الفائز من هولندا وإسبانيا مع الفائز من كرواتيا وفرنسا.

يذكر أنه تم تصنيف المنتخبات المتأهلة لربع النهائي إلى مستويين، الأول أصحاب صدارة المجموعات الأربع في المستوى الأول: فرنسا، ألمانيا، البرتغال، إسبانيا، فيما جاء في المستوى الثاني المنتخبات صاحبة الوصافة وهي: إيطاليا، هولندا، الدنمارك، كرواتيا.

ويقام ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب، حيث ستقام المباراة الأولى في 20 مارس بينما الإياب في 23 من الشهر ذاته. أما منافسات نصف النهائي فتقام من مباراة بخروج المغلوب، وتقام الأولى يوم 4 يونيو بينما الأخرى في اليوم التالي.

وتختتم منافسات البطولة يوم 8 يونيو بإقامة النهائي في التاسعة إلا الربع مساء.