أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن جهود الدولة لا تتوقف لاستكمال بناء نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، في ظل سعيها الدؤوب ورؤيتها الوطنية لتحقيق العدالة الصحية وتحسين جودة الحياة لكافة الفئات الاجتماعية، حيث عكفت الدولة على تقديم خدمات طبية شاملة ومتكاملة، تمثل نقلة نوعية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية الصحية، وتحديث المنشآت الطبية، إلى جانب اعتماد أحدث التقنيات والمعايير العالمية، وتكامل العمل بين مختلف الجهات المعنية، لضمان تقديم خدمات صحية متميزة، بما يحقق رضاء المواطنين عن مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم، ويسهم بدوره في الاتجاه نحو مستقبل صحي أكثر استدامة.



جاء ذلك في الڤيديو الذي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بعنوان «التأمين الصحي الشامل.. مستقبل صحة مصر».



وسلط الڤيديو - بحسب ما نشرته وكالة أنباء الشرق الاوسط - الضوء على جهود الدولة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الأولى، بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان.



وأشار نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في بورسعيد د.أحمد حسن سالم، في تصريحاته بالفيديو، إلى توحيد نظام تقديم الخدمات الصحية للمواطنين كافة من خلال التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى أن تلك المنظومة تعتمد على فصل الخدمة عن التمويل مع اشتراك المواطنين بصفة إلزامية، والمساواة بين جميع فئات المجتمع في تقديم الخدمة.



وأظهر الڤيديو توافر أحدث الأجهزة الطبية في مستشفيات هيئة الرعاية الصحية لتقديم أفضل مستوى من الخدمة الطبية، موضحا أن هناك إدارة مستحدثة بالهيئة العامة للرعاية الصحية تسمى إدارة رضاء المنتفعين والتي تهدف إلى التأكد من رضاء المواطن عن مختلف الخدمات المقدمة له.



كما استعرض الڤيديو آراء عدد من متلقي الخدمة الطبية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، حيث أشادوا بجهود الدولة في هذا الشأن، مؤكدين توافر مختلف الخدمات الطبية بجودة عالية ومتميزة، فضلا عن سرعة التعامل مع الحالات المرضية، وسهولة الحجز والكشف في التخصصات المختلفة، مشددين على وجود اختلاف وتطور ملموس في مستوى الخدمات الطبية.