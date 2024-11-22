أكدت السفيرة الأميركية بالقاهرة هيرو مصطفى غارغ، دعمها لرائدات الأعمال في مصر وتشجيعها لهن لمتابعة أحلامهن، مشيرة إلى أن الاستثمار في النساء ومساعدتهن في تحقيق أهدافهن يشكل أولوية قصوى للحكومة الأميركية.



جاء ذلك خلال مؤتمر أكاديمية رائدات الأعمال الذي عقدته السفارة الأميركية بالقاهرة في حرم الجامعة الأميركية بالقاهرة بالتحرير، وافتتحته السفيرة الأميركية ورئيس الجامعة الأميركية بالقاهرة د.أحمد دلال، وشارك في المؤتمر رواد الصناعة والمستثمرين ورواد الأعمال الشباب.



وقالت السفيرة - بحسب ما نشرته وكالة أنباء الشرق الاوسط أمس الاول: «أقف أمامكم اليوم كأم عاملة مع ابنتين صغيرتين.. وآمل أن يكون عملي والأمثلة التي قدمتها نساء مثلكن ملهمة لكن لمتابعة أحلامكن بغض النظر عن العقبات التي قد تواجهونها».



وذكرت السفارة الأميركية بالقاهرة - في بيان صحافي - أن هذا الحدث قدم للمشاركات في أكاديمية رائدات الأعمال رؤى قيمة حول ريادة الأعمال وفرص التواصل والأدوات العملية لنمو الأعمال.



وجرى تنظيم المؤتمر من قبل المركز الثقافي الأميركي بالقاهرة (ACC) وتم تنفيذه من قبل مركز ريادة الأعمال والابتكار في الجامعة الأميركية بالقاهرة.



شهد المؤتمر، الذي أقيم خلال الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، الانتهاء من المجموعة الأولى من برنامج أكاديمية رائدات الأعمال 2024 الذي دعم 150 سيدة أعمال من منطقة الدلتا، بما في ذلك الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والقليوبية والدقهلية ودمياط والشرقية وبورسعيد.



وتناول البرنامج الشامل التحديات الفريدة التي تواجه سيدات الأعمال في الدلتا وبناء مجتمع داعم لمساعدتهن على النجاح، كما تضمن المؤتمر مسابقة، حيث قدمت رائدات الأعمال أفكارهن التجارية إلى لجنة من خبراء الصناعة.



وحصلت الفائزة بالمركز الأول ياسمين العشري على 600 دولار لدعم مشروعها Refashion. كما حصلت مها حسين على 400 دولار للمركز الثاني عن مشروعها Dr. Meem.



أكاديمية رائدات الأعمال (AWE) هي مبادرة لوزارة الخارجية الأميركية وكلية ثندربيرد للإدارة العالمية بجامعة ولاية أريزونا وتهدف إلى تمكين رائدات الأعمال في جميع أنحاء العالم من خلال التعليم والتواصل والتوجيه، وتدعم أكاديمية رائدات الأعمال النساء في بناء وتنمية أعمالهن.