حصد رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ جائزة الشخصية الأكثر تاثيرا خلال حفل MENA Effie Awards 2024 الذي أُقيم ضمن فعاليات موسم الرياض 2024.

ونشر المستشار تركي على حسابه على منصة إكس، معبرا عن سعادته بتلك الجائزة ومعلقًا: “جائزة الشخصية الأكثر تأثيراً في العقد الأخير خلال حفل MENA Effie Awards 2024، موسم الرياض، بدعم القائد الملهم حفظه الله”.

وتابع قائلا:” كل الشكر والتقدير لأبناء وطني الغالي على دعمهم للوصول إلى هذه الجائزة العالمية هم سر النجاح”.

ولم تكن تلك الجائزة الأولى التي نالها الشيخ، فقد حصد المركز الأول في تصنيف ESPN العالمي، وذلك في إطار تأثيره اللافت في فنون الملاكمة وفنون القتال المختلطة ومصارعة المحترفين.