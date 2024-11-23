عاطف رمضان



أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إقامة «بوث توعوي» في مجمع العاصمة ضمن حملتها التوعوية «الوعي يحمي حقوقك، والمسؤولية تعزز تجارتك»، حيث يستمر النشاط حتى غد السبت، من الساعة 11 صباحا حتى 7 مساء.



وأضافت «التجارة» أن هذا البوث يقدم استشارات مباشرة حول حقوق المستهلكين والتزامات التجار، ومعلومات شاملة عن القوانين واللوائح التجارية التي تحمي حقوق الجميع، مما يعد فرصة لطرح استفسارات تتعلق بالعمليات التجارية والشراء الآمن.



كما تهدف الحملة إلى تعزيز وعي المواطنين والمقيمين بحقوقهم كمستهلكين، وتشجيع أصحاب التراخيص التجارية على الالتزام بمسؤولياتهم لضمان بيئة تجارية عادلة وشفافة.



وتدعو وزارة التجارة والصناعة الجمهور للاستفادة من هذه الفرصة، مؤكدة أن التوعية تسهم بتعزيز ثقة المستهلكين والتجار على حد سواء.