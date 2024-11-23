بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى جهود التوصل إلى إيقاف لإطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة من الاحتلال الإسرائيلي.



وذكرت وكالة (الأناضول) التركية للأنباء نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية التركية الجمعة أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الجانبين تناول الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية.



ونقلت (الأناضول) عن فيدان تأكيده خلال الاتصال أهمية التوافق بين الفصائل الفلسطينية، مشددا على أن تركيا تدعم المسار المستمر بهذا الصدد.



إلى ذلك، حذرت وزارة الصحة في غزة من أن مستشفيات قطاع غزة كاملة ستتوقف عن العمل أو تقلص من خدماتها خلال 48 ساعة، بسبب عرقلة الاحتلال إدخال الوقود ودعمه لمن وصفتهم بقطاع الطرق الذين يمنعون إدخال المساعدات.



وقالت الوزارة، في بيان، إن الجيش الإسرائيلي ينتقم من الطواقم الطبية شمال غزة، مشيرة إلى أنه دمر ممتلكات مستشفى كمال عدوان، وأطلق النار على الطواقم فيه.



وفي سياق متصل، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الجمعة إن 2024 أصبح العام «الأكثر دموية على الإطلاق» بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني جراء الحرب في قطاع غزة وفق قاعدة بيانات أمن العاملين في المجال الإنساني.



وذكر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة توم فليتشر في بيان صحافي صدر بجنيڤ أن معظم عمال الإغاثة الذين قتلوا هم موظفو وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) خلال الحرب على غزة مسجلا قتل أكثر من 320 عاملا إنسانيا منذ السابع من أكتوبر العام الماضي أثناء أدائهم لمهامهم الإنسانية.



وأضاف مسؤول الإغاثة الأول في الأمم المتحدة الذي تسلم مهامه قبل أيام خلفا لمارتن غريفيث أن عام 2023 سجل عددا قياسيا من القتلى مقارنة بالأعوام السابقة، حيث قتل 280 عامل إغاثة في 33 دولة، مشيرا إلى أن أغلبهم من الموظفين المحليين الذين يعملون مع منظمات غير حكومية ووكالات الأمم المتحدة وحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر.



وحذر فليتشر من أن العنف ضد العاملين في المجال الإنساني يأتي ضمن نطاق أوسع من الأذى الذي يتعرض له المدنيون في مناطق الصراع، مشيرا إلى أن السنة الماضية شهدت أكثر من 33 ألف حالة وفاة بين المدنيين، ما يمثل زيادة كبيرة تقدر بـ 72% مقارنة بعام 2022.



وأشار البيان إلى مواصلة المنظمات الإنسانية تقديم المساعدات الحيوية رغم المخاطر، حيث تمت مساعدة اكثر من 144 مليون شخص محتاج في العام الماضي إضافة إلى دعم أكثر من 116 مليون شخص في جميع أنحاء العالم حتى نوفمبر الحالي.



ميدانيا، أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، وذلك بعد يوم من انتهاء عملية عسكرية أسفرت عن استشهاد 8 فلسطينيين.



وقالت المصادر إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين والقوات المقتحمة.



وقد أعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين أن مقاتليها خاضوا معارك ضارية مع القوات الإسرائيلية في محيط مخيم جنين.